Des trottinettes électriques louables à la minute débarquent dans le centre de Charleroi

Après Bruxelles, Liège et Namur, les trottinettes électriques font également leur apparition à Charleroi, depuis ce mercredi 23 juin. C'est l'opérateur Dott qui lance sa flotte d'une centaine de trottinettes dans l'intra-ring avant de s'étendre dans de nouveaux quartiers dans un avenir proche. Une évaluation de la demande aura lieu et un ajustement sera possible dans les prochains mois. Des trottinettes qu'on peut louer rapidement via son smartphone, en free floating. Il y a une cinquantaine de points de stationnement disséminés un peu partout dans le centre ville.

L'idée est d'améliorer la mobilité douce à Charleroi, et de permettre par exemple aux usagers de la SNCB d'arriver à la gare et de louer une trottinette pour rejoindre leur lieu de travail en centre ville. Un moyen de locomotion pour faire ce que l'on appelle le dernier kilomètre.

L'opérateur a signé la "charte" prévue par la Ville de Charleroi pour éviter les problèmes que l'on a pu voir dans d'autres villes belges, notamment au niveau des conflits d'usage entre trottinettes, piétons et PMR. Il est impératif de respecter le code de la route, ne pas circuler sur les trottoirs, être prudent en zone piétonne.

Comment louer ces trottinettes ?

ll faut télécharger une application, où il faut entrer son moyen de paiement, ensuite il suffit de scanner la trottinette qu'on veut prendre, et après son déplacement la laisser sur l'un des autres points de stationnement disponibles, ou le même.

Ce lancement est le fruit d'un partenariat avec l'entreprise Brillo (économie sociale) et ses vélos cargos, en tandem avec Coursier Wallon. Ces deux partenaires ramasseront les trottinettes pour les charger au point vélo de la gare et les ranger ensuite sur leurs emplacements. Le prix sera de 20 centimes par minute, sans prix de déverrouillage. La vitesse est limitée à 18km/h sur ces trottinettes.

Ces engins sont géolocalisables (une protection contre le vol) et s'arrêteront si l'on sort de l'intra-ring.