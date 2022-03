Drame à La Louvière: "Tout d’un coup, je regarde par ma fenêtre et je vois les gens pleurer, crier", une habitante témoigne

Les habitants de La Louvière se réveillent en deuil ce dimanche matin. Tôt dans la matinée, vers 5 heures, une voiture a foncé dans la foule alors que les habitants étaient rassemblés pour fêter le ramassage des Gilles. Les riverains, extrêmement choqués par ce drame, nous racontent ce qu'ils ont vu.

L’horreur, ce dimanche matin, à Strépy-Bracquegnies, dans l’entité de La Louvière. Vers 5 heures, une voiture a foncé dans la foule, venue fêter le ramassage des Gilles. Plusieurs personnes ont été heurtées. Selon nos dernières informations, un bilan provisoire fait état de 4 morts, 12 blessés graves et de 20 blessés légers.

Sur place, les habitants sont extrêmement choqués. Une riveraine, en larmes, nous raconte ce qu’elle a vu : "Tout d’un coup, je regarde par ma fenêtre et je vois que tout le monde partait par-là. Les gens pleuraient, criaient… Moi, je n’ai pas osé aller là car c’est l’horreur."

Une autre habitante s’exprime, elle connaissait des gens présents lors des festivités : "Ça va très mal… parce que mes enfants étaient là aussi. Il y avait mes enfants, il y avait ma belle-fille, ma filleule… Il y avait tout plein d’amis et mon beau-frère qui faisait les Gilles, et même tous les Gilles... Vraiment mal, mal, mal…"

Tous ceux qui connaissaient des personnes venues festoyer ont immédiatement été très inquiets. C'est le cas d'une autre riveraine dont la voiture est passée juste devant sa maison. Elle nous explique ce qu'elle a entendu: "Ce matin, j’étais dans mon lit. Rien qu’à entendre la voiture passer, ma maison a tremblé", confie-t-elle. "Quelques secondes après, l’impact sur le groupe carnavalesque. Franchement, il n’allait pas doucement. C’est terrible, poursuit-elle. Puis, la voiture a continué donc je suis vite descendue car mes enfants y étaient aussi. Je ne vous dis pas comment ma tension est montée… J’ai vite téléphoné à ma fille pour voir si elle me répondait et elle m’a bien répondu en me disant de ne pas m’inquiéter car ils étaient sur le côté, malheureusement, d’autres n’ont pas eu cette chance…"

A ce stade, on ignore toujours les circonstances de ce drame. Mais, selon le bourgmestre de La Louvière, un suspect a été interpellé.