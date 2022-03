Drame à La Louvière: une voiture fonce dans la foule réunie pour le carnaval, au moins 4 morts

L'horreur et l'effroi ce matin au carnaval de Strépy-Bracquegnies. Surgie de nulle part, une voiture a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles. Selon nos dernières informations, un bilan provisoire fait état de 4 morts (et non pas 5, comme annoncé plus tôt), 12 blessés graves et de 20 blessés légers.

On ignore encore les circonstances de ce drame. Un suspect a été interpellé, informe le bourgmestre Jacques Gobert qui parle de "catastrophe".

Que s'est-il passé?

Il était environ 5h quand une voiture a surgi rue des Canadiens. Les secours sont toujours sur place. Il y a eu au total 8 ambulances. Le plan communal d'urgence a été déclenché par le bourgmestre. Une cellule psychologique a été ouverte.

L'animateur de Bel RTL Fabrice Collignon participait à ce carnaval. Il raconte ce à quoi il a assisté: "Nous étions en train de faire le ramassage des Gilles, on allait de maison en maison. Nous étions sur une grande ligne droite et il y avait plus ou moins 150 personnes. On a entendu un bruit immense venir de derrière la société et la voiture est littéralement entrée dans le groupe de personnes. C'est une scène que je n'aurai jamais cru voir dans ma vie. La voiture a accéléré et le temps de se rendre compte qu'il se passait quelque chose, tout le monde était par terre. Les gens criaient. Y'avait de la musique et des sourires et 3 secondes après, c'était des cris. C'était horrible".

Plus d'informations à venir