Grave accident dans la région de Frasnes: deux voitures entrent en collision, l'une finit dans le fossé

Une collision entre deux voitures s'est produite jeudi, en fin de matinée, dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing, près de Tournai. Les deux véhicules ont dû être désincarcérés. Un des conducteurs a été grièvement blessé et admis en milieu hospitalier à Tournai.

La victime est un homme âgé d'une soixante d'années, précisent les services de secours. Ces derniers ont été alertés peu avant 10h30 jeudi qu'une collision entre deux voitures s'était produite le long de la rue du Chauny à Cordes, dans l'entité de Frasnes. A l'arrivée des pompiers, un des deux véhicules accidentés était en contrebas dans un fossé. "On a dû procéder à l'extraction du chauffeur en désincarcérant le toit", explique le capitaine Issam Joudar, qui a dirigé l'intervention. "C'est la personne la plus grièvement blessée. Dans l'autre véhicule, la conductrice a également été désincarcérée", précise-t-il.

La victime quadragénaire a été légèrement blessée et admise en milieu hospitalier pour contrôle. L'accident s'est produit dans un virage où les deux véhicules se sont heurtés sur le côté gauche et non frontalement. On ignore pour l'instant les causes de cet accident constaté par la police de la zone des Collines.