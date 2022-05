Grève spontanée au Tec de Mons: 75% des bus ne roulent pas

Les chauffeurs Tec du dépôt de Mons ont suivi une grève spontanée ce jeudi. Ils protestent contre l'agression d'un de leurs collègues qui s'est passée mercredi soir. 75% des bus sont restés au dépôt.

Les quais étaient clairsemés ce matin et plusieurs usagers dans l'attente. Leur trajet en bus n'était pas garanti: "Je n'étais pas au courant. Mince. Je viens d'arriver. Je ne suis pas du tout au courant. C'est la grosse surprise", regrette un navetteur.

Zachari avait un examen à passer ce matin. Heureusement pour lui, il a pu trouver une solution in extremis: "J'avais un bus à prendre à 7h15 pour aller à un examen oral. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai réussi à trouver un moyen via un voisin de me rendre à l'école."

A l'origine de ce mouvement spontané, l'agression d'un chauffeur la veille. Deux individus circulant sur l'autre bande ont été surpris par un écart du bus. Visiblement irrités, ils seraient sortis avec un couteau. Pris de panique, le chauffeur a repris sa route. Il aurait touché et blessé l'un des deux agresseurs. Les deux délégués CGSP rencontrés n'ont pas voulu s'exprimer face-caméra. Ils dénoncent l'insécurité de leur travail.

Le chauffeur a été entendu une partie de la nuit. Une enquête sur les faits est en cours. Ce mouvement de grève devrait se poursuivre cet après-midi et en soirée. La circulation sera totalement rétablie vendredi matin.