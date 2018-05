Gros incendie cette nuit à Dour dans une entreprise de transport routier

Depuis un peu un avant 4h00 ce mardi, un incendie est en cours dans une entreprise de transport routier au Chemin de Thulin à Dour, nous a communiqué à 5h25 le capitaine Benoit Filippi pour la zone de secours Hainaut Centre. Lueurs rouges, épaisses fumées et bruit de déflagration étaient perceptibles par les riverains, a-t-il décrit. La Zone de secours Hainaut Centre a déployé des moyens des postes de secours de Dour, Quiévrain et Mons, a-t-il ajouté. Au moment d'écrire ces lignes ( 5h25 ), les pompiers sont toujours sur place et resteront une bonne partie de la journée de ce mardi, le bâtiment qui était inoccupé est totalement détruit, a conclu le capitaine de la zone de secours. Aucune victime n’est à déplorer, les flammes ne se sont pas propagées.