Importante opération de contrôle à Charleroi: le quartier "du Triangle" est totalement bouclé

Une importante opération de contrôle était en cours à Charleroi dans le quartier dit "du triangle", ce mardi en fin d'après-midi. Le quartier est totalement bouclé. Les cafés sont contrôlés. Des contrôles d'identité sont également effectués. Notre journaliste Benjamin Samyn a constaté la présence du peloton de sécurisation de l'ordre (PSO), le groupe de sécurisation et appui (GSA) ainsi que les services sociaux.

Cette opération fait suite à une montée significative du sentiment d’insécurité dans le quartier lié à la problématique de la vente de stupéfiants et des nuisances liées au trafic. D’après les riverains et commerçants que nous avons rencontrés, la problématique s’est déplacée et est passée de la ville basse à la ville haute. Si la présence policière est renforcée la journée, les trafics sont toujours bien présent durant la nuit.