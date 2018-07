Incendie impressionnant à Enghien: une épaisse colonne de fumée visible à des kilomètres (PHOTOS)

Une grande et épaisse colonne de fumée est visible du côté d’Enghien dans l’entité de Marcq (Province du Hainaut) en ce début de soirée (samedi). Vous étiez nombreux à nous avertir via la page Alertez-nous de notre site. "Le feu est visible depuis Houtaing à plus de 15 kilomètres", nous précise-t-on. Le feu s’est déclaré dans un stock de pneus situé à la rue de l’enfer à Marcq. Ceci expliquerait la densité de la fumée. L’incendie était toujours en cours à 20h ce samedi. Les pompiers d’Enghien sont sur place pour contenir les flammes. Ils sont appuyés par leurs collègues de la caserne de Soignies. On ignore pour l’instant l’origine de l'incendie.