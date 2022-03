Plusieurs comités organisateurs de carnaval ont décidé d'annuler ou de reporter les festivités cette année, en raison des mesures sanitaires. Dans la région du centre, certains carnavals sont encore prévus pour la fin du mois. Les assouplissements annoncés aujourd'hui par le comité de concertation sont accueillis avec un grand soulagement. Notre reportage à La Louvière.

Chez le louageur, les gilles ont le sourire. A La Louvière, ils sont un millier et ils vont pouvoir sortir costumés cette année. "On va pouvoir le remettre pour ces trois jours, c'est vraiment un plaisir, après deux ans… c'est long deux ans, c'est une très très grande joie", confie Philippe Bosman, gille et secrétaire de l'amicale des sociétés folkloriques du carnaval louviérois.

Fifa, la couturière, va voir défiler ses gilles. Le carnaval a lieu les 27, 28 et 29 mars. Il lui reste donc trois semaines pour tout préparer, remesurer, et retoucher. "Ça fait plaisir de voir les gens depuis deux ans. On a aussi la belle surprise de voir les enfants qui étaient petits et maintenant ils ont un visage d'ado", nous confie-t-elle.

Un défi logistique pour la Ville

Le carnaval de La Louvière, ce sont 20.000 spectateurs, 600 barrières à placer, et d’ici là un planning à bouleverser pour des dizaines d’ouvriers. "Le code jaune va changer un peu notre façon de travailler. On va repartir sur un point qu'on avait dans le temps, c'étaient les animations de la cité avec le carnaval et toutes les festivités joyeuses", explique Angelo Vullo, ouvrier du service signalisation et fêtes.

Les soumonces générales ont lieu dans une semaine: un véritable défi. "C'est un branlebas de combat. On est en train d'organiser sur cinq jours ouvrables des choses qu'on organise habituellement à partir du mois de novembre", indique Laurent Wilmot, échevin de l’animation de la cité

Élément essentiel du carnaval: les oranges. La commande peut enfin être lancée: il en faut plus de 30 tonnes.