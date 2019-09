La mise à sens unique de l'avenue Paul Pastur à Marcinelle, les riverains n'en veulent pas: voici pourquoi

Les riverains et commerçants se font entendre contre ce changement de circulation sur leur avenue.

Les riverains et commerçants s'opposent à la mise à sens unique de l'avenue Paul Pastur à Marcinelle, un aménagement prévu dans le cadre du futur bus à haut niveau de service vers Charleroi. Il s'agit d'un bus tout confort, électrique et qui doit permettre de rejoindre le centre-ville plus rapidement.

Il reliera Nalinnes à Charleroi via la N5 et passera sur la N53 jusqu'à Montigny le tilleul. C'est ce second tronçon qui pose problème et nécessite la mise à sens unique de l'avenue Paul Pastur sur 800 mètres.

L'OTW, l'Opérateur de transport de Wallonie estime que cette mise en sens unique est indispensable. Les opposants estiment en revanche que cela aurait un impact sur les commerces: le risque de perdre des clients et selon eux, 215 emplois seraient menacés.

Cela aurait aussi un impact aussi sur le trafic : l'accès au centre ville de Charleroi deviendrait plus compliqué pour les automobilistes avec déviation du trafic vers les rues avoisinantes. De plus, des places de parking seraient supprimées dans le cadre de ce projet.

Une première réunion d'information pour la population sera organisée ce soir à 19h au centre culturel. Une deuxième réunion est prévus vendredi à 19h au centre de délassement de Marcinelle : elle concernera davantage les riverains de la N5. Une enquête publique sera ensuite lancée et au terme de celle-ci, la ville de Charleroi prendra position.