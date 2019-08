La police recherche un suspect pour tentative de viol à Tournai: une cicatrice pourra-t-elle aider à le retrouver?

Une tentative de viol s'est déroulée le 3 août dernier rue André Hennebicq, à Tournai, a indiqué le parquet de Mons-Tournai, ce mardi après-midi. La police de Tournai mène l'enquête et a diffusé un portrait-robot et une description de l'individu.





Description du suspect



Selon la victime, il s'agit d'un individu de sexe masculin de type nord-africain, d'1m70. Il serait âgé d'environ 40 ans, de corpulence moyenne, très négligé, cheveux mi-longs, ébouriffés et sales.



L'individu a une cicatrice à côté de l'œil droit, de couleur brunâtre et mesurant environ deux centimètres et des sourcils très touffus en forme de mono-sourcils.



Il portait un k-way clair, sale, un pull bleu ligné, un pantalon trop large clair avec des tâches brunâtres au niveau des cuisses et des genoux. Il portait aussi des bottines. L'homme n'a prononcé aucun mot.





Contacter la police



Toute information concernant ces faits peut être communiquée à la section Atteinte aux personnes de la ZP du Tournaisis (069/250.271) ou via l'adresse mail florence.martin@police.belgium.eu.