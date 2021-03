Ces derniers jours, de nombreux Péruwelziens se sont rués à la commune pour acheter des anciennes plaques de rue. Il n'en restait déjà plus qu'une quinzaine ce lundi matin.

Cela faisait longtemps que la maison communale de Péruwelz, dans la province de Hainaut, n'avait plus connu pareille effervescence. Depuis lundi dernier, la ville met en vente des anciennes plaques de rue au prix de 5 euros.

La demande vient de certains habitants. Lorsqu'il en a entendu parler, Jean-Pierre n'a pas perdu de temps: "Je suis venu toute de suite à la commune pour essayer de trouver la plaque des rues de mes grands-parents, de mes parents. Je vais décorer ma terrasse avec ces plaques".

Certaines sont devenues illisibles, mais peu importe. Ce qui suscite l'engouement est souvent très personnel. "Certaines rues où j’ai pu habiter, où j’ai des proches qui habitent, de mes écoles. C’est toujours sympathique, ce sont des souvenirs", confie Cyril.

Les plaques en émail plus anciennes seront conservées et exposées par la ville. Que les amateurs ne tardent plus. Sur les 150 plaques vendues, il n'en restait plus qu'une quinzaine ce lundi matin.