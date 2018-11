Laurent a disparu à Mons: l’avez-vous vu?

A la requête du parquet de Mons, la police demande de diffuser l’avis suivant.

Depuis le mardi 16 octobre 2018, Laurent FICHEROULLE, un homme âgé de 39 ans et domicilié dans le centre de Mons ne s’est plus manifesté.

Laurent mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux rasés, les joues creusées et une barbe de quelques jours. Il a un tatouage de type "polynésien" sur l’avant-bras droit et des agrafes chirurgicales au bras gauche.



Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training noir de marque "Adidas", un T-shirt noir et des baskets.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.