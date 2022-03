Le carnaval de la Louvière a débuté sous une intense émotion: "Entre joie et recueillement " (photos)

A la Louvière, le carnaval a démarré tôt ce matin. Sur place, les sentiments sont partagés: la joie de retrouver le laetare après 2 ans d'annulation s'entremêle au recueillement à la suite du drame de Strépy-Bracquegnies.

Le carnaval de la Louvière a lieu après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire, mais surtout une semaine tout juste après le l'accident meurtrier de Strépy-Bracquegnies. En effet, aux petites heures dimanche matin, une voiture circulant à vive allure avait heurté un groupe carnavalesque, faisant 6 morts et 39 blessés. Ce drame est évidemment dans l'esprit de tous les participants au carnaval. "C'est un subtil équilibre entre fête et recueillement qui anime les Gilles de la Louvière depuis 4h30 ce matin", rapportent nos reporters déployés sur place pour RTLINFO, Julien Crête et Xavier Preyat.

Les participants estiment que "le folklore doit survivre", même s'ils sont meurtris par les événements survenus le week-end dernier. "On entend des rires et des discussions nombreuses au sujet des disparus", poursuit notre journaliste à qui le président de la société "Les bouts en train".

Le ramassage des Gilles se poursuit de maison en maison, les coupes de champagne sont versées pour se souhaiter un bon Carnaval. Un recueillement sera prévu vers 1h à la Louvière.