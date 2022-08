Le restaurant "La Ruchette" emporté par les flammes à Froidchapelle: "Je suis sous toujours sous le choc"

À Froidchapelle, les pompiers ont passé la nuit à lutter contre les flammes. Les faits se sont produits dans le village de Boussu-lez- Walcourt, à deux pas des Lacs de l'Eau d'Heure. Un restaurant, 'la Ruchette', a entièrement brûlé. Trois personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment du feu. Elles étaient déjà sorties quand les pompiers sont arrivés. Les trois personnes vont bien sur le plan physique.

À l'arrivée des pompiers, le bâtiment était totalement embrasé. Les pompiers de Philippeville ont demandé des renforts, particulièrement en eau car peu d’accès à de l’eau sur place. L’incendie a été maîtrisé juste avant 4h du matin.

40 ans de travail, 40 ans de souvenirs partis en fumée. Le peu qui reste du bâtiment menace de s'effondrer. Stéphanie est la petite-fille des restaurateurs. Elle est dévastée : "On a déjà des personnes du village qui sont venues hier soir pour nous aider. Il y a déjà une solidarité qui a voulu se mettre en place. On était tellement en état de choc qu'on la laisse pour ce matin. Ce matin, on a déjà eu pas mal d'élan de solidarité et de courage qui nous ont été envoyés. Je suis sous toujours sous le choc. J'ai vu le feu à 2h du matin. Je suis scandalisée."