Les habitants de Courcelles réveillés en pleine nuit par une détonation: un incendie ravage plusieurs bâtiments

Un incendie s'est déclaré tôt ce mardi matin à Courcelles. Le feu a débuté peu avant 4h. Isabelle, une habitante de la commune, nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. Elle a été réveillée en pleine nuit. "On a entendu une explosion. Que se passe-t-il? Tout le quartier a tremblé. J'ai cru que les fenêtres allaient exploser. Les pompiers ont établi un périmètre de sécurité", nous a-t-elle écrit.



La détonation entendue par Isabelle et les riverains a été provoquée par l'incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment de la place Franklin Roosevelt. Ce sont des bouteilles d'oxygène qui ont explosé.



Le feu s'est répandu à deux autres bâtiments de rangée. Ceux-ci abritent des commerces bien connus de la commune. Les pompiers ont dû secourir une personne avec leur grande échelle. La dame a été transportée à l'hôpital. Elle est intoxiquée et en état de choc.



Vers 6h30, notre correspondant local nous informait que les pompiers luttaient toujours contre les flammes.













Photos de Fabian Vanhove