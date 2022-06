Les résidents d'une maison de repos de Marcinelle se mobilisent pour recruter du personnel: "Vous ressentirez tout de suite qu'il est agréable de travailler ici"

Une maison de repos de Marcinelle (province de Hainaut) manque de personnel. L'institution recherche 3 infirmiers et une aide soignante. Ils ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-Nous, car les résidents s'investissent pour lancer les appels à candidatures notamment via les réseaux sociaux.

Suzanne, Henri ou encore Georgine. Ils sont 10 à avoir pris la pose pour lancer un appel à candidature. "Vous ressentirez tout de suite qu'il est agréable de travailler ici", nous dit une résidente.

Ils voient le personnel se démener et enchainer les heures. Ils sont reconnaissants et veulent le faire savoir aux potentiels candidats. Une ambiance chaleureuse et familiale, mais physiquement et moralement cela devient compliqué.

"On donne de plus en plus pour arriver à faire les tâches comme elles doivent être faites et c'est compliqué. On tire et la fatigue s'installe", confie Monique Hody, infirmièr cheffe.

Il manque trois infirmiers ou infirmières à temps plein ainsi qu’une aide-soignante. Le planning est un véritable casse-tête.

La direction tente de soulager le personnel autant que possible, mais il y a de moins en moins de solutions. "On fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. On fait appel à de l'interim mais si c'est de plus en plus rare. Avant qu'on faisait appel à de l'interim, on était sûrs d'avoir quelqu'un, maintenant c'est difficile", indique France Stevenne, la directrice de la résidence.

Après de nombreuses semaines de recherches infructueuses, l’appel à candidature des résidents à été lancé hier sur les réseaux sociaux.