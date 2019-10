Mons: Des lavabos-fontaines installés dans les 34 établissements scolaires

Toutes les écoles communales de la Ville de Mons vont être équipées de lavabos-fontaines en inox. Cela représente 33 fontaines placées dans 33 implantations différentes : 32 implantations scolaires et l'académie de musique. Cette mesure touche les 4 000 enfants inscrits dans les écoles communales montoises et les 1 410 élèves de l'académie de musique. Chaque élève pourra y remplir sa gourde et privilégier l’eau comme boisson principale tout au long de sa journée à l’école.

L'objectif de la démarche serait de valoriser les bienfaits nutritionnels de l’eau auprès de nos jeunes enfants. La Ville lancera prochainement un marché public visant à acquérir ces lavabos-fontaines. Elle a prévu un budget de 20 000 euros. Le début des installations est programmé au premier trimestre 2020. Les écoles communales des Canonniers à Mons et d’Havré-Doyen sont déjà équipées de ce matériel, sur base d’une sélection via un appel à projets.