Opération anti-stup à Charleroi: des toxicomanes étaient utilisés pour louer des voitures qui servaient aux dealeurs

Un important réseau a été démantelé la semaine dernière par l’O.R.A, la brigade anti-stupéfiant de la police de Charleroi. De la cocaïne et de l’héroïne ont été trouvées lors des perquisitions. Cinq individus ont été placés sous mandat d’arrêt. Pour brouiller les pistes, les trafiquants demandaient à des consommateurs de participer à l’organisation.

À Charleroi les policiers qui luttent contre le trafic de stupéfiants ont été amenés à s’intéresser au manège de personnes considérées comme des toxicomanes. Celles-ci entraient régulièrement dans le bureau d'une société de location de voitures à proximité de l’aéroport de Gosselies. Elles y louaient des véhicules pendant une semaine. Ceux-ci étaient utilisés pour transporter de la drogue.

Les agents ont découvert que les voitures louées étaient ensuite remises à deux dealeurs de Lodelinsart qui s'en servaient pour leur trafic de cocaïne et d’héroïne dans les régions de Charleroi, La Louvière, Binche, Couvin,... Au total, d'après les enquêteurs, près de 200 clients réguliers étaient concernés, ce qui signifiait une rentabilité extrême pour les dealeurs.

Dans la majorité des dossiers les fournisseurs se trouvent à Anvers ou au Pays-Bas

Les consommateurs qui louaient des voitures constituaient le premier étage de l’organisation. Les deux trafiquants de Lodelinsart formaient le second. Le troisième était occupé par l'intermédiaire qui habitait Couillet et fournissait les trafiquants. Il s’approvisionnait lui-même aux Pays-Bas chez son frère, représentant le dernier niveau identifié.

Contacté par RTL INFO, Hamid El Abouti avocat spécialiste dans les dossiers d’organisations criminelles et de trafic de stupéfiants, n’est pas étonné par la mise en place de ce type de structure: "Nous constatons que dans la majorité des dossiers les fournisseurs se trouvent à Anvers ou au Pays-Bas. Les organisations développent de plus en plus de stratagèmes pour écouler les produits bien souvent avec l’aide de personnes en situation irrégulières et parfois même comme dans ce dossier avec la collaboration des toxicomanes eux-mêmes."

Sept perquisitions ont été menées par les policiers de l’O.R.A avec l'appui de l’unité spéciale POSA de Charleroi. Cinq kilos d’héroïne et 350 grammes de cocaïne ont été saisis (voir photos). Cinq mandats d’arrêt ont été décernés et constituent l'aboutissement de deux mois d’enquête.