"Drôle de réveil ce matin a Renlies (commune de Beaumont). Pas de courant, le village est plongé dans le noir et le gestionnaire (AIESH) ne répond pas. Depuis combien de temps ? Pour combien de temps ? Quelle étendue ? Nous n'en savons rien !", nous informait ce matin Julie via le bouton orange Alertez-nous. Sur la page Facebook Tu es un vrai beaumontois si..., ils étaient déjà une cinquantaine à signaler la même panne dans les entités des communes de Beaumont et Sivry-Rance.

Chez Isabelle, ce matin, c'est la débrouille, face à cette grosse surprise. "Un réveil assez spécial : on allume les bougies, on prépare les enfants pour aller à l'école mais on ne sait pas s'ils pourront ouvrir." Isabelle a également tenté de contacter AIESH, et l'école de ses enfants, sans succès. "On n'a pas de nouvelle, on ne sait pas ce qui se passe."

Mais le plus gros problème, pour cette maman originaire de Stree, c'est son travail : Isabelle est traiteur, et les frigos sont remplis aujourd'hui. "Tout est électrique, chez nous", raconte-t-elle ce matin au téléphone. "J'ai constaté à 6 heures ce matin, qu'on n'avait plus de courant, mais je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. On garde tous les frigos fermés, en attendant, mais si la température monte trop haut dans les frigos, les marchandises seront à jeter."

Malgré tout, c'est la bonne humeur qui prime, même dans le noir, pour la famille. "On est impuissants, il n'y a pas de mouvement dans la rue, personne ne sort. Les enfants, eux, sont contents, parce qu'ils n'auront peut-être pas école."

AIESH, joint aux alentours de 7h30, tente de connaître l'origine du problème. Les équipes du gestionnaire sont en train d'investiguer. Les appels continuent d'affluer à leurs bureaux, venant d'habitants de Beaumont, Grandrieu, Stree, Sivry-Rance, Thirimont, Leval-Chaudeville, Leugnies, Barbançon. Le gestionnaire sera en mesure de donner plus d'informations dans la matinée.

Vers 8h15, le courant était rétabli dans l'ensemble des secteurs privés d'électricité. "La situation est sous contrôle", précise AIESH ce matin. "Un poteau électrique a été accidenté sur la commune de Beaumont et a provoqué une panne généralisée. Nos équipes ont solutionné le problème."