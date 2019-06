Près de Chimay, l'orage a détruit une étable: "Les bêtes étaient vraiment encastrées dans la maçonnerie et le fer"

Un violent orage a balayé la Wallonie dans la nuit de mardi à mercredi. Si la plupart des dégâts concernent des arbres arrachés, à Forges (Chimay), les problèmes sont considérables pour un agriculteur.

"J'étais dans l'étable, des petits gravats ont commencé à tomber. Puis un immense 'boum', puis plus rien", a expliqué Philippe Leroy, dont la ferme attachée à la maison a été ravagée, le toit s'étant littéralement effondré sur les 31 vaches. Il était 20h.

"Il y a eu un moment de silence, puis les vaches ont commencé à se demander quoi. Puis des gémissements, puis la perte du courant et des téléphones".

Philippe, qui est sorti juste à temps de l'étable, s'est mis à chercher sa femme. "En voyant l'amas de maçonnerie, j'avais peur qu'elle ne soit à l'intérieur. Quand on s'est retrouvé, on était bien content. Mais ça été la course toute la nuit pour essayer de sauver ce qu'on savait sauver".

Un dizaine de bêtes sur les 31 ont été ensevelies. Les pompiers et le vétérinaire ont dû les désincarcérer pendant plus de trois heures. "Les bêtes étaient vraiment encastrées dans la maçonnerie et le fer".

Le couple d'agriculteur n'a pu regagner sa maison, mais était assuré.