Rodrick, 20 ans, a disparu à Tournai après une sortie en discothèque: l'avez-vous vu?

Le samedi 2 février 2019 vers 03h30, Rodrick MAUREL, un jeune homme âgé de 20 ans a quitté la discothèque le ‘Come Back’ située à Tournai, chaussée de Bruxelles, et s’est rendu sur le parking. Depuis, il n’a plus donné signe de vie. Rodrick MAUREL mesure approximativement 1m70 et est de corpulence mince. Il a les cheveux clairs, les yeux verts et s’exprime en français. Il possède un tatouage tribal à la main gauche, un tatouage avec des chiffres romains sur un des avant-bras, et un troisième tatouage sur l’épaule droite avec l’inscription ‘papa’. Il porte également un brillant à l’oreille gauche.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un T-shirt noir et blanc de marque Unkut, d’un jeans bleu clair et de chaussures noires Lacoste.

Si vous avez vu Rodrick MAUREL ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.