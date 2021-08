Incendie dans une station-service sur l'autoroute à Saint-Ghislain: une personne a été brûlée

Un incendie s'est déclaré dans la station-service Texaco située le long de l'autoroute E19/E42, sur l'aire de repos de Saint-Ghislain. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. Contactés par nos soins, les pompiers de la commune ont confirmé l'information. "Une équipe vient de partir. Les pompiers de Mons vont aussi se rendre sur place, mais on n'a pas plus de renseignement pour l'instant car on vient d'être appelés", nous a indiqué un pompier vers 16h.

Vers 17h, les pompiers nous ont précisé que l'incendie était maîtrisé, mais qu'une personne qui faisait le plein de son véhicule a été brûlée. La victime a été emmenée à l'hôpital, mais nous ignorons son état de santé exact.

D'après Touring Mobilis, l'incendie a touché la station-service située sur l'autoroute dans le sens Paris vers Mons.