Scène horrible à La Louvière: le cadavre d'un chat découpé en trois découvert par la SPA

"Nous n'avons pas de mots tant ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est cruel et nous dégoûte", voilà les premiers mots utilisés par la SPA de La Louvière dans l'une de ses dernières publications Facebook.



La société protectrice des animaux a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur d'un acte barbare perpétré dans la région. "Un psychopathe sévit à Saint-Vaast, dans la commune de La Louvière. Cette photo, volontairement floutée pour ne pas choquer, est celle de Simba, un chat découpé en 3 qui nous est arrivé aujourd'hui au refuge. Notre but est d'alerter les habitants de la Cité Jardin et de vous mettre en garde pour éviter à tout prix que cela se répète ainsi que pour DÉNONCER cet acte barbare et cruel", écrit la SPA de La Louvière.

J'ai déjà vu des morsures de chien plusieurs fois, et ça ne ressemblait pas à ce qu'on voit ici

Nous avons contacté Gaëtan Sgualdino, président de la SPA de La Louvière. D'après lui, l'acte humain semble la piste la plus probable. "D'après la façon dont le chat nous a été amené, on ne voit pas de morsure, ni de trace de croc, pas de saignement, le reste du corps est presque intact. Les découpes sont assez nettes. J'ai déjà vu des morsures de chien plusieurs fois, et ça ne ressemblait pas à ce qu'on voit ici", explique-t-il.



La SPA rappelle que l'auteur risque jusqu'à trois ans de prison et un million d'euros d'amende. "Surtout, communiquez-nous la moindre information en votre possession qui permette d'identifier le ou les auteurs", lance la SPA sur Facebook.



Conscientiser et prévenir le public



"Nous ne savons rien des souffrances ou de l'agonie qu'a pu endurer cette pauvre bête, mais nous n'en resterons pas là. Avec le propriétaire, une plainte sera déposée à la Police de La Louvière", précise la publication Facebook de la SPA. "On sait que dans ce quartier, à Saint-Vaast, il y a aussi des cas d'empoisonnement de chat. Ici on est dans un autre degré d'horreur. Nous avons souvent des collaborations très fructueuses avec la police, et nous espérons qu'ils ne négligeront pas les faits et qu'ils enquêteront, même s'il y a peu de preuves. Au moins, nous espérons faire stopper l'auteur de cet acte", précise Gaëtan Sgualdino.



L'objectif avec cet appel à témoin et la plainte qui sera déposée, est aussi de conscientiser le public. "On remarque beaucoup de cas de négligence, de maltraitance. Hier encore on est allé chercher un chien dans un état de maigreur extrême. On a même des bénévoles spécialisés dans les cas de maltraitance. C'est pour ça qu'on a décidé de publier l'appel à témoin et de publier les images. On ne le fait pas à chaque fois, mais là on voulait réagir", indique le président de la SPA de La Louvière. "Heureusement, ce genre d'acte comme celui-ci, c'est rare. Je suis à la SPA depuis 2015 et c'est la première fois. Maintenant, il faut rappeler qu'on a déjà vu ailleurs qu'à La Louvière des animaux vivant dans les prairies pris pour cible", ajoute-t-il.