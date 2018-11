Simulation d'une attaque dans un collège à Ath: "Il fallait éviter la panique, qui est complètement inutile"

Les élèves du Collège Saint-Julien de Ath ont donc vécu une matinée un peu stressante ce mardi, mais c'était pour la bonne cause. Une simulation d'attaque, avec un tireur infiltré, a été jouée au sein de l'école. L'objectif était de tester les réflexes des établissements scolaires et des polices de la région.

Des tirs virtuels pour un exercice dans le hall du Collège Saint-Julien. Le meurtrier était aux aguets et les équipes d’intervention étaient prévenues. Après une nouvelle rafale de tirs, les policiers se sont montrés vigilants avant de progresser dans l’établissement.

200 élèves ont été confinés dans leurs classes avant que le tireur soit localisé et neutralisé. L’exercice grandeur nature devait tester le plan d’urgence de l’établissement.

"L’objectif est de lever la menace sur les élèves et empêcher qu’il y ait d’autres tués. Le problème également est de localiser d’identifier les éventuels blessés", a expliqué Frederic Pettiaux, le chef de corps de la police d’Ath.

Depuis une cellule de coordination, le chef de zone a donné ses instructions qui ont respectées à la lettre. Les élèves sont sortis calmement pour rejoindre un lieu sûr, la salle de gymnastique.





"Il fallait éviter la panique, qui est complètement inutile"

"On a été drillés hier donc on a eu un bon comportement. Personne n’a stressé et c’était plus un exercice pour les policiers", a confié une élève.

"On a réfléchi longuement sur la manière d’organiser cet exercice. Il fallait éviter la panique, qui est complètement inutile", indique Fabrice Canfin, le principal du Collège Saint-Julien d’Ath. "Nous avons une école de 1.000 élèves pas très loin de Bruxelles donc ça peut arriver chez nous."

Depuis les agressions, les policiers d’Ath adaptent leurs entraînements relatifs à la violence en fonction de l’actualité. Un argument de plus pour s’entraîner dans l’école.