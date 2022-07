Thierry, ouvrier communal à Ath, tombe sur un boa de 2 mètres au bord d'une route: "Je n'ai pas pu l'éviter"

A Rebaix, Thierry Noul, un ouvrier communal, a fait, une étrange découverte mercredi matin. Alors qu'il fauchait les herbes aux abords d'une route. Il est tombé sur un boa constricteur.



"J'étais en train de faucher, mais lorsque je suis arrivé à hauteur du serpent, malheureusement, je n'ai pas pu l'éviter. J'ai freiné, mais il était trop tard. Il est passé dans la machine et ça a fait un vacarme énorme", explique l'ouvrier communal.







"Ça a tourné un peu au ralenti le temps que le serpent passe en entier. Il est ressorti de l'autre côté tout broyé malheureusement", détaille-t-il.



Directement, Thierry a arrêté son tracteur et est descendu voir l'animal de plus près. "Je me suis dit: oula, c'est une belle bête. J'étais avec un bâton, je me méfiais un peu malgré qu'il était déchiqueté. On n'a pas l'habitude de croiser un serpent sur le bord de la route."







La police a été avertie des faits. Elle mène l'enquête pour retrouver le propriétaire de l'animal. Heureusement, le serpent n'a croisé la route de personne. Surtout qu'un camp scout s'installe de l'autre côté du chemin.