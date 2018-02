Un train ne parvient pas à ouvrir ses portes sur le quai de la gare de Lodelinsart: "Il a laissé les passagers sur le quai et est reparti"

Mauvaise surprise pour des passagers en gare de Lodelinsart ce lundi matin. Alors qu’ils attendaient leur train pour embarquer en direction d’Ottignies, des passagers se sont retrouvés face à des portes fermées et dans l'incapacité de prendre leur moyen de locomotion.

En gare de Lodelinsart, le train est arrivé comme prévu à 7h30, soit avec 2 minutes de retard par rapport à l'heure annoncée. Or, aucun passager n’a pu monter à bord. "Le train n’a pas pu ouvrir ses portes et sans explications, il a laissé les passagers sur le quai et est reparti", nous écrit Isabelle via notre bouton orange Alertez-nous.

"Après 5 minutes, il est reparti comme si de rien n’était, nous laissant dans l’incompréhension générale", confie un autre navetteur sur Twitter.





Aucun embarquement ou débarquement possible

Les portes sont donc restées closes contraignant alors les passagers à affronter les températures particulièrement basses en ce début de semaine.

Un porte-parole de la SNCB nous a confirmé cet incident. "Effectivement, il y a eu un problème lors de l'arrêt en gare de Lodelinsart", nous indique-t-on. Aucun passager n'a alors pu embarquer ni même débarquer du train P7753 à Lodelinsart.





"Une enquête va être menée"

"Une enquête va être menée pour savoir s'il s'agit d'un problème technique ou un problème dans la procédure d'ouverture", précise la SNCB.

Les personnes restées à quai ont donc s'armer de patience. Une demi-heure plus tard, elles ont pu monter à bord d'un train en provenance de Namur et en direction d'Ottignies.