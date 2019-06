Un accident mortel sur l'autoroute Tournai-Mouscron: "Quatre camions se sont télescopés"

Un grave accident de la circulation impliquant plusieurs camions s'est produit vendredi en début d'après-midi le long de l'autoroute A17/E403 à Templeuve (Tournai). Un des conducteurs est décédé. L'autoroute est totalement bloquée.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, vers 12h50, qu'une collision entre plusieurs poids lourds s'était produite le long de l'autoroute A17/E403, peu après la sortie Templeuve (Tournai). L'accident, impliquant quatre camions, s'est déroulé dans le sens Tournai-Mouscron-Courtrai. Les services de secours ont dépêché sur place une autopompe, un camion-citerne, un véhicule de désincarcération, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement.

"Pour une raison que l'enquête devra déterminer, quatre camions se sont télescopés. La cabine du 1er véhicule a pris feu. Le chauffeur est malheureusement décédé. Le second camion s'est couché sur le flanc, entravant les bandes de circulation. Le conducteur a été blessé et admis au centre des urgences du site Union du CHWapi de Tournai. Dans les deux autres camions impliqués, on ne déplore aucun blessé. Pour arriver sur place, nous avons dû emprunter l'autoroute à contre-sens", expliquait vers 13h30 le capitaine Eric André, responsable de l'intervention. En ce premier jour de congé, l'autoroute en direction de la côte belge est totalement bloquée à la circulation, ce qui ne sera pas sans conséquence pour le trafic.