Un ambulancier attaqué au couteau à Charleroi

Des images qui font froid dans le dos. Un ambulancier a été attaqué ce lundi vers 14h30 à Roux (Charleroi).

Sur les images, on voit un individu sortir un couteau et tenter de poignarder un ambulancier à la jambe. Ce dernier n'a pas été atteint. "Les deux suspects, un père et son fils, ont été privés de liberté pour des faits de coups et blessures envers un ambulancier et entrave à la circulation. Le véhicule a été saisi. Le Parquet a été avisé des faits", explique la police de Charleroi.

L'un des suspects, le fils, est mineur d'âge. L'ambulancier a été blessé par les coups mais n'a pas été atteint par l'arme blanche.

Les faits se sont produits après une "queue de poisson", d'après les premiers éléments.

L'un des responsables du service ambulancier explique: "L'ambulance ne roulait pas assez vite au goût d'un automobiliste. Il (l'ambulancier) vient de sortir de l'hôpital. Il est 'out' pour trois semaines. Il n'a pas été touché par le couteau. Il est courbaturé de partout."