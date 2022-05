Un ambulancier attaqué au couteau à Charleroi: "Une agression lourde de conséquences", fustige ce représentant des ambulanciers

Un ambulancier en intervention lundi à Roux a été victime d'une agression, a indiqué le parquet de Charleroi. Les deux suspects, un père et son fils, ont été privés de liberté et sont actuellement auditionnés. L'agression s'est produite lundi après-midi alors que le véhicule d'urgence était en route pour une intervention à Roux.

Ce n'est pas la première fois que des ambulanciers sont agressés alors qu'ils interviennent et qu'ils sauvent potentiellement des vies. Didier Backaert, représentant des ambulanciers, a réagi dans le RTL INFO 13H. "Ce qui s'est passé hier est outrageux. Le public a maintenant pu voir des images des faits réels. Je suis content que la justice ait pu priver le père et son fils de liberté. On subit tous les jours des agressions, qu'elles soient physiques ou verbales. Cela peut être des doigts d'honneur comme des agressions physiques avec des armes. Nous avons investi dans des gilets par-balles et anti-couteau. Il faut savoir que tous les ambulanciers (privés ou de la Croix-Rouge) sont confrontés à ce genre de situation. D'un point de vue justice, j'espère qu'ils vont faire le nécessaire car cette agression a été lourde de conséquences pour l'équipage qui était en intervention. J'espère qu'il n'y aura pas de morts dans les prochaines agressions."

Par le passé, les agresseurs ont "rarement" été poursuivis, souligne Didier Backaert. "Je dirais même jamais. La plupart du temps, quand on fait appel au 101, ils mettent du temps pour arriver sur place, et les auteurs ont l'opportunité de prendre la fuite. Maintenant, nous avons aussi des agressions venant de la part de personnes qui ont des problèmes mentaux, et là, nous avons le temps d'attendre l'intervention de la police. Mais il est rare qu'un agresseur, à ma connaissance, ait fait de la prison", conclut-il.