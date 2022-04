Un camion heurte une caténaire sur un passage à niveau à Harchies

Un camion a heurté une caténaire sur un passage à niveau à Harchies dans le Hainaut. Le trafic ferroviaire est à l'arrêt, depuis 13h30 ce lundi et pour une durée indéterminée, entre Blaton et Saint-Ghislain (ligne 78), indique le gestionnaire du réseau Infrabel.





La police, les pompiers et les équipes techniques d'Infrabel sont sur place. Le camion était toujours coincé sur les voies vers 14h.