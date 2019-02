Un homme âgé hospitalisé et son chat décédé dans l'incendie d'une maison à Herseaux

Un incendie s'est déclaré dimanche midi dans une maison de Herseaux (Mouscron). Malgré les moyens déployés, l'habitation est complètement sinistrée. Victime d'une intoxication, l'occupant des lieux a été admis en milieu hospitalier. Ses jours ne sont pas en danger.

L'incendie s'est déclaré dimanche, peu après 11h00, dans une maison mitoyenne implantée le long de la rue des Genévriers à Herseaux, dans l'entité de Mouscron. Il s'agit d'une habitation à trois façades comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Venant des casernes de Mouscron et d'Estaimpuis, d'importants moyens en hommes et en matériel ont été déployés.



"Au départ, pour une cause qui est inconnue, le feu a pris dans le garage, puis s'est propagé à la maison. L'occupant des lieux, qui a inhalé des fumées, a été hospitalisé à Mouscron. Il s'agit d'un homme âgé né dans les années 1930. Son chat est décédé", indiquait peu après 13h00 le major Daniel Dherde.



Ayant subi d'importants dégâts dus au feu, à la fumée et à l'eau, la maison est à présent inhabitable.



Selon les premiers indices, une défectuosité dans un appareil électroménager, placé dans le garage, serait à l'origine de l'incendie. Une enquête a été ouverte par la police de Mouscron.



La bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert (Cdh), s'est rendue sur les lieux du sinistre.