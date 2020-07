Un homme en conditionnelle boute le feu à l’appartement de son voisin qui venait de recueillir son chien mal nourri

Les faits se sont déroulés hier soir après 21h à Pont-à-Celles. Les pompiers de Jumet sont appelés pour un incendie dans un immeuble à appartements de l’avenue de la gare. A leur arrivée, un des locataires de la dizaine d’appartements avait déjà éteint l’incendie avec un extincteur, mais l’immeuble était envahi de fumée et 2 occupants manquaient à l’appel. Une ambulance et un SMUR sont donc envoyés sur place, le temps de retrouver les 2 occupants sains et saufs toujours dans leur appartement.

L’incendie est d’origine criminelle. En effet, selon nos informations, c’est un locataire bien connu de la justice et actuellement en liberté conditionnelle qui a bouté le feu à du mobilier présent sur le palier d’un voisin. L’homme avait été absent la journée et son chien, souvent laissé seul et mal nourri selon les voisins, a longtemps aboyé dans son appartement. Un voisin, voyant la porte entrouverte, est allé nourrir le chien et a laissé la porte comme il l’avait trouvée en partant. A son retour, le propriétaire du chien ne l’a pas trouvé dans l’appartement et a cru qu'on le lui avait volé. Puis il l’a entendu aboyer chez un autre voisin. Comme celui-ci n’a pas ouvert sa porte lorsqu’il est venu frapper, il a démarré l’incendie de rage.

Il a été arrêté et sera présenté aujourd’hui au magistrat de garde.