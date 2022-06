Un ouvrier et une locataire agressés à la hachette dans un appartement à Mons: le suspect a des antécédents médicaux psychiatriques

Un ouvrier de 70 ans et une locataire ont été attaqués par un voisin dans leur appartement. Des coups de couteau et de machette leur ont été portés. Rapidement, la police est arrivée sur les lieux. "On est passé et on a vu qu'il y avait des policiers", nous décrit une riveraine.

Un homme, âgé de 70 ans, exerçant les fonctions d'homme à tout faire dans un immeuble a été appelé dimanche matin par une locataire, âgée de 71 ans, pour un problème d'infiltration. Arrivé sur place, il a entendu des bruits suspects dans un appartement voisin. Il a donc essayé, sans succès, de prendre contact avec l'occupant. "Puisqu'il a le double des clés de tous les appartements, il a pénétré dans les lieux et c'est à ce moment-là que le suspect lui a asséné différents coups de couteau et de hachette", explique Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons.

La voisine, âgée de 71 ans qui avait sollicité le préposé pour son problème d'infiltration, a entendu des cris et est sortie dans le couloir de l'immeuble. Elle a également reçu des coups de couteau. L'ouvrier est toujours dans un état préoccupant. La dame serait sauvée. Quant aux motifs de l'agression, on sait que le suspect "a des antécédents médicaux psychiatriques et il semblerait qu'il a cessé de prendre ses médicaments peu avant les faits, ce qui pourrait expliquer ce passage à l'acte", indique Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons.

L'homme a été privé de liberté. Le parquet a demandé un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre.