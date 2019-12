Une école de devoirs numérique a ouvert ses portes à Boussu: comment les enfants se perfectionnent-ils?

Une école des devoirs sur ordinateur. C'est le projet pilote mis en place à Boussu. Concrètement, les enfants apprennent à se perfectionner via des jeux sur ordinateurs. Les parents et les professeurs peuvent même suivre l'évolution des élèves à distance.

Via un accès personnel, les jeunes se connectent sur une plateforme. L'objectif est de travailler exclusivement sur ordinateur via des jeux. "On apprend correctement et les instituteurs nous expliquent correctement", a estimé une élève.

"Cela reste de la conjugaison, mais sous une autre forme. Il faut aussi, par exemple, relier des parts de pizza pour les fractions, faire associer la bulle à son sous-marin pour les multiplications. Je pense que ça les motive", explique Lucille Delfosse, une animatrice socio-culturelle à l'ASBL L'Enfant-phare.

La plateforme permet également aux enseignants et aux parents de se connecter en tant qu'invité pour suivre les évolutions du jeune. "L'idée est de pouvoir aussi leur montrer qu'au niveau numérique, il y a de belles choses à faire. Avec le numérique, on entend souvent les effets indésirables, mais là au niveau pédagogique, il y a de belles choses et de beaux outils aussi qui existent", ajoute Nicolas Lehette, psychopédagogue à l'ASBL L'Enfant-phare.

Et après seulement quelques séances de remédiation numérique, certains parents semblent déjà constater des progrès chez leurs enfants. Pour l'instant, le projet pilote rassemble une dizaine d'enfants de 5e et 6e primaires.