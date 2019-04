Une fuite de gaz à Gaurain provoque une grosse baisse de pression dans l'alimentation

Un engin de chantier a endommagé jeudi à la mi-journée une conduite de gaz à moyenne pression sur la Grand-Route à Gaurain-Ramecroix (Tournai). Plusieurs dizaines de clients pourraient être affectés au niveau de leur alimentation en énergie, selon Ores, l'opérateur des réseaux gaz et électricité.



Un engin de chantier a fortement endommagé une conduite de gaz à moyenne pression sur la Grand-Route à Gaurain-Ramecroix. Pareil incident s'était déjà produit il y a environ six mois à quelques mètres de là, selon Ores. "La fuite de gaz et les dégâts causés à la canalisation sont importants; nos équipes techniques mettent tout en œuvre pour la colmater et commencer les réparations", a indiqué à Belga le porte-parole d'Ores. "Une entreprise située à proximité, la briqueterie de Ploegsteert, est privée de gaz et il se peut que plusieurs dizaines de clients soient concernés car la pression de gaz a fortement diminué, ce qui impacte l'alimentation."