Une habitation ravagée par les flammes à Lessines

Un violent incendie s'est déclaré vendredi soir dans une maison à Lessines. L'habitation a été ravagée par les flammes. On ne déplore aucun blessé.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, peu après 20h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de rangée implantée au n°50 de la chaussée de Renaix à Lessines. Plusieurs véhicules d'intervention des casernes d'Ath et de Lessines ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des pompiers, l'habitation était déjà entièrement embrasée. L'occupant et ses enfants avaient déjà pu quitter les lieux. On ne déplore donc aucun blessé. Durant leur intervention, les pompiers se sont essentiellement attachés à protéger les maisons attenantes. Si ces habitations ont pu être préservées, elles ont néanmoins subi quelques dégâts dus à l'eau et aux fumées. Le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter (PS) s'est rendu sur les lieux. La famille sinistrée a été prise en charge par les services sociaux de la ville afin d'être relogée. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. La police de la zone des Collines a ouvert une enquête.