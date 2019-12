Une piétonne décède à Mouscron: les circonstances de l'accident ne sont pas claires

Une dame est décédée jeudi en début d'après-midi sur un parking à Mouscron. Un camion est peut-être en cause. Un expert automobile a été désigné par le parquet de Tournai.

Les faits se sont déroulés jeudi, vers 13h20, sur un parking de l'avenue Schindler, à Mouscron, où les services de secours ont pris en charge une dame qui était couchée au sol. Âgée de 51 ans, cette femme est décédée une demi-heure plus tard.

"Cette dame serait sourde. On ignore les circonstances du décès. Le chauffeur d'un camion qui effectuait une marche arrière sur ce parking reconnaît avoir senti un choc. On ignore pour l'instant si cette dame n'a pas entendu le signal de recul du camion et aurait été heurtée par le véhicule ou si elle a eu un malaise, est tombée au sol, puis a été touchée par le camion", expliquait en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.

Un médecin légiste a été désigné par le parquet. Les hommes du laboratoire de la police fédérale scientifique de Tournai sont descendus sur les lieux. Un expert en automobile a également été désigné par les autorités judiciaires afin de tenter de déterminer les causes de ce qui pourrait-être un accident de la circulation.