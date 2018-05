Une voiture et un car transportant 49 adolescents se sont percutés sur la E19 à Seneffe

Un accident a impliqué une voiture et un autocar, mercredi vers 16 heures, sur l'autoroute E19 Mons-Bruxelles en direction de la capitale, à hauteur de Seneffe. Les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées.



L'autocar accidenté n'étant plus en état de circuler après l'accident, est resté immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Ses passagers, 49 adolescents, sont descendus du véhicule et ont été rapidement sécurisés par les forces de l'ordre en attendant d'être pris en charge par un autre véhicule.Les pompiers de Nivelles et de La Louvière sont intervenus sur place pour sécuriser les lieux.Le conducteur de la voiture a été, lui, légèrement blessé.