Vague de chaleur: une partie de la Wallonie picarde privée d'électricité jeudi soir

Une partie de la Wallonie picarde est privée d'électricité jeudi soir. Concrètement, les régions de Mouscron et de Tournai sont touchées. A Mouscron, il semble qu'un incendie dans une cabine électrique soit la cause de cette coupure. Le centre ville et la gare sont privés de courant, indiquent plusieurs médias locaux. Une partie de la Flandre voisine serait aussi touchée.



Du côté de Tournai, la commune de Rumes est privée d'électricité depuis plusieurs minutes. Ceci entraîne de nombreuses difficultés alors que les températures enregistrées dans la région ont dépassé les 40 degrés durant la journée. Les services de secours et Ores sont au travail pour remédier à la situation.