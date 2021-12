Violent braquage de banque à Gilly: ils boutent le feu avec le personnel en otage à l’intérieur

Les faits se sont déroulés ce matin dans l’agence CPH située chaussée impériale à Gilly (Charleroi). Une camionnette avec plusieurs individus à l’intérieur a attendu devant l’agence l’arrivée du gérant à 8h pour pénétrer dans le bâtiment et le prendre en otage. Chaque employé arrivé ensuite a été à son tour retenu en otage. A 9h, lorsque le coffre à temporisation a enfin pu être ouvert, les malfrats se sont dirigés vers des petits coffres précis qu’ils ont emporté. Pour couvrir leur fuite, ils ont aspergé le personnel d’un produit non-déterminé et ont bouté le feu à l’intérieur du bâtiment. Les travailleurs ont été un temps piégés dans le sas d’entrée de la banque qui se remplissait de fumée avant de parvenir à l’ouvrir et à sortir indemnes. Les braqueurs ont pris la duite dans un véhicule différent de la camionnette avec laquelle ils étaient arrivés.

Les pompiers de Charleroi, des ambulances, la police locale et le GSA (groupe sécurisation d'appui) se sont rendu sur place. Le parquet est descendu sur les lieux avec le laboratoire pour des analyses.

