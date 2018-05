151 chiens saisis dans un établissement illégal à Remicourt: "Seuls 20 chiens ont été laissés sur place"

La Région wallonne a saisi 151 chiens, en commençant par les femelles et les chiots, jeudi dans un établissement de Pousset, dans la commune de Remicourt, a-t-on appris auprès des autorités locales et du cabinet du ministre wallon du Bien-être animal, Carlo Di Antonio.

L'éleveur-commerçant s'était déjà vu retirer son agrément l'an dernier et n'avait plus l'autorisation d'exercer. "Ce jeudi, l'Unité du Bien-être animal du Service Public de Wallonie a procédé à la saisie de 151 chiens auprès d'un éleveur-commerçant, étant en infraction en matière d'agrément", a annoncé le ministre wallon du Bien-être animal Carlo Di Antonio.

L'établissement, situé sur la commune de Remicourt, en région Liégeoise, avait déjà bénéficié d'un retrait d'agrément en 2017 suite à des faits de maltraitance et en raison de non-conformités en matière de bien-être animal. "Le propriétaire n'avait plus l'autorisation d'exploiter des chiens dans un but commercial. Seuls vingt chiens ont été laissés sur place".