24 Heures de Spa-Francorchamps: cinq jeunes interpellés après avoir frappé un vigile

Cinq jeunes ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche pour avoir frappé un vigile aux abords du circuit de Spa-Francorchamps, a indiqué le parquet de Liège.



En fin de nuit, une voiture, avec à son bord cinq Belges d'une vingtaine d'années, a voulu forcer une entrée du site réservée aux piétons et service de secours. Recalé par un vigile, les jeunes ont voulu le renverser et ont réussi à le toucher très légèrement. Les cinq personnes sont alors sorties du véhicule pour frapper le vigile, avant de prendre la fuite. Elles ont été interceptées quelques instants plus tard. Les suspects étaient sous l'emprise de l'alcool au moment des faits et devaient encore être auditionnées ce matin.