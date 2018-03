A 94 et 96 ans, il fêtent leurs 75 ans de mariage à Grâce-Hollogne: "On s'embrasse toujours, c'est le principal !"

Âgés de 94 et 96 ans, Julie et Gilbert fêtent aujourd'hui leurs 75 ans de mariage, à Grâce-Hollogne. Rencontre avec les jubilaires.

"Dans la vie, elle m'aura embrassé ! Je ne vais pas dire des centaines mais plutôt des milliers de fois!", s'exclame Gilbert. "Quand je l'ai rencontrée, ça a été une espèce de coup de foudre", continue le nonagénaire au micro de Vincent Jamoulle et de David Muller.

Quand ils se sont rencontrés, il était menuiser, elle était vendeuse. Cela fait désormais 30 ans qu'ils sont retraités et qu'ils ne se quittent plus. Chacun peut ainsi naturellement compter sur l'autre depuis plusieurs décennies.

Récemment opérée de la hanche, Julie ne peut plus cuisiner. C'est donc tout naturellement que Gilbert a investi les lieux. "Il est gentil, il fait vraiment tout pour moi", assure-t-elle.





"On se dit qu'on est vraiment bien"

Les deux tourtereaux se sont éclairés avec des lampes à pétrole, ont connu les maisons sans eau courante, traversé la Seconde Guerre Mondiale enchaîné les noces de platine, d'or et de diamant. "C'est surtout quand on va au lit le soir qu'on se dit qu'on est vraiment bien", sourit Gilbert.

"On était plus nerveux quand on était plus jeunes, c'est normal", explique le nonagénaire. Avant d'ajouter : "On ne sait plus faire les mouvements comme avant".





Après les noces d'albâtre, celles de chêne

Après 75 ans à deux, il y a toujours de la place pour les câlins. "On s'embrasse toujours, c'est le principal !", plaisante Julie. Dans le tableau des anniversaires de mariage, après les noces d'albâtre, il ne reste que celles de chêne. Soit 80 ans de mariage. Pourquoi pas?