Pour faire des économies, une école supprime ses cours de néerlandais à Flémalle

À Flémalle, l’apprentissage du néerlandais a été supprimé pour les élèves de primaire pour des raisons économiques. La commune a donc décidé de supprimer les cours de néerlandais dans les écoles primaires puisque peu choisis par les élèves.

Dès septembre, les élèves de primaire de Flémalle auront l’anglais imposé en deuxième langue. Il n’y aura plus de néerlandais pour les élèves de 5e et 6e primaire.

"Ce choix a été déterminé par une étude réalisée au niveau communal, explique Francis Vanmeeteren, le directeur du service enseignement. Plus de 90% des élèves qui fréquentent nos écoles suivent le cours d’anglais."

L’anglais sera donc imposé aux 400 élèves de l’enseignement communal, 9 écoles sont concernées. A la rentrée, il n'y aura donc un professeur de néerlandais en moins à payer, soit une économie de 50 000€ par an. Les caisses communales sont effectivement vides à cause du covid et du prix de l’énergie: "A l’horizon 2027, la commune allait accuser un déficit de 10 millions d’euros", souligne Francis Vanmeeteren.

Cette décision interpelle les habitants: "Ce n’est pas normal d’apprendre une seule langue, il faudrait parler les deux langues : l’anglais et le néerlandais", s’étonne ce Flémallois.