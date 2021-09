Accident sur l'E40 à hauteur de Welkenraedt: un camion a perdu du carburant, la chaussée a dû être fermée

Un camion a perdu mardi après-midi du carburant sur l'autoroute A3/E40 à hauteur de Welkenraedt, dans le sens Aix vers Bruxelles, obligeant les pompiers de la zone VHP (Vesdre-Hoëgne & Plateau) à intervenir pour un nettoyage de la chaussée, ont-ils indiqué.



L'axe, rendu dangereux, a été fermé et une déviation a été mise en place via la sortie n°38 Eupen. La police fédérale note la présence de files. L'appel auprès des pompiers a été passé peu avant 14h30. Leur intervention devrait encore durer un certain temps, ont-ils précisé vers 16h00 à l'agence Belga. Les hommes du feu ont en effet demandé des moyens supplémentaires.

