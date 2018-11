Affaire classée en 1989 à Liège, la police diffuse un nouveau portrait de la victime: connaissez-vous cet homme?

La police fédérale tente d’élucider ce Cold Case. Elle diffuse un nouveau portrait-robot de la victime.

Le 24 juillet 1989, il est 15 heures lorsque le corps sans vie d’un homme est retrouvé dans la Meuse à hauteur du musée Curtis à Liège.

La victime est âgée entre 20 et 30 ans. Il est de corpulence normale et mesure environ 1m85. Ses cheveux sont châtains. Il a le lobe de l’oreille gauche percé et a un tatouage représentant une feuille d’érable sur l’épaule droite.

Ce jour-là, il portait un jean bleu "Levis" et une ceinture noire de style "Western".

Les enquêteurs demandent aux personnes qui n’auraient plus de nouvelles d’un membre de leur famille ou d’une connaissance depuis le mois de juillet 1989 et qui pensent reconnaître l’homme sur le portrait-robot de se manifester.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.