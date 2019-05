André, 80 ans, habitant de Grivegnée a disparu: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du Parquet de Liège.

Depuis le 22 mai 2019, André GERARD, un homme âgé de 80 ans et domicilié rue Jacques Brel à Liège (Grivegnée), ne s’est plus manifesté. André mesure 1m60 et est de corpulence mince. Il est chauve et porte des lunettes. Il porte très souvent un pantalon en jean bleu, un T-shirt, une chemise, une veste de pluie (genre K-Way) bleue avec des bandes réfléchissantes et des chaussures de sport Décathlon. Il est parti avec un sac à bandoulière beige triangulaire avec une pochette en cuir sur le dessus.

Si vous avez vu André GERARD ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.