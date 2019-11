Cinq voitures impliquées dans un accident sur la E25 à Sprimont: la chaussée fermée

Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit lundi en début de soirée sur la E25 en direction de Liège, à hauteur du restaurant autoroutier, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.

Selon la police fédérale, cinq véhicules sont impliqués dans l'accident et la chaussée est actuellement fermée. Les pompiers des zones de secours Vesdre Hoëgne et Plateau ainsi Warche Amblève Lienne sont sur place. "Lors de l'appel, on indiquait deux personnes coincées dans des véhicules", a précisé la zone de secours 4.