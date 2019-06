Colis suspect entre le Delhaize et la gare à Waremme: la police "a pris des mesures de confinement"

Plusieurs habitants ont signalé une "alerte à la bombe" au Delhaize de Waremme via notre bouton orange Alertez-nous. La commune nous a confirmé un colis suspect repéré à proximité du supermarché et non loin de la gare. Ceci a entraîné des mesures de confinement prises par la police le temps que le colis soit identifié et que tout danger soit écarté.

Vers 15h30, nous apprenions que le robot de déminage avait permis d'établir que le colis suspect, une valise, ne contenait aucun explosif.